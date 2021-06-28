В Польше зафиксирован случай рекордной в истории страны градины по размерам: её длина по диагонали достигла 13,5 см.

Об этом в Фейсбуке сообщило общество Skywarn Polska (Польские охотники за штормами).

Рекордная по размерам градина зафиксирована жительницей города Томашув Мазовецкий Лодзинского воеводства на востоке Польши. Она сделала соответствующую фотографию градины с линейкой для измерения длины. Как впоследствии выяснилось, это была самая большая по размерам градина, которая когда-либо была задокументирована в Польше. По утверждению женщины, во время градопада она видела еще большие по размерам градины. Однако из соображений безопасности не решилась их поднять во время градопада.

В Skywarn Polska отметили: на фото показано, что градина была чуть больше 14,5 см по диагонали. Впрочем, с учетом возможной погрешности в Европейской базе данных о суровой погоде (ESWD) её длина подана как 13,5 см.

Предыдущий рекорд самой крупной по размерам градины в Польше, который был зафиксирован в 2019 году, составил 12 см.

"Польские охотники за штормами" сообщили, что в прошлый четверг, 24 июня, когда была зафиксирована самая большая по размерам градина, в юго-восточной части Польши сформировались многочисленные штормовые суперклетки, которые во многих случаях генерировали осадки града большого размера.

Также 26 июня неподалеку от Киева выпал крупный град, размер которого достигает пяти сантиметров в диаметре.

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