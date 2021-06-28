В Херсонской области 28 июня состоялась церемония открытия береговой компоненты украинско-американских международных учений "Си Бриз - 2021".

Об этом сообщает в Фейсбуке служба по связям с общественностью командование Военно-морских сил ВСУ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа, командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль, заместитель командующего ВМС ВСУ капитан 1-го ранга Алексей Доскато, руководитель учений с американской стороны капитан 1-го ранга Стюарт Бауман, руководитель мониторинговой группы НАТО подполковник Тина Колман.

Во время церемонии были подняты государственные флаги Украины, США, Грузии и Республики Молдова. После чего на общевойсковом полигоне Олешковские пески прозвучали гимны стран-участниц.

С приветственным словом выступил Неижпапа.

"Эти учения объединяют море, воздух, сушу. Все три компонента будут работать по единому замыслу под общим руководством морского командования", - сказал контр-адмирал.

В свою очередь руководитель учений с американской стороны Бауман, отметил, что "Си Бриз - 2021" является ярким примером глобального партнерства ради мира.

Также с началом учений участников поздравил Содоль. По его словам, учения приобретают особое значение, ведь они являются действенным инструментом, который позволит всем участникам получить новые знания и практические навыки для эффективного противодействия внешним угрозам.

Главной темой "Си Бриз" в 2021 году стало проведение стабилизационной операции в кризисном регионе. Подразделения береговой компоненты будут отрабатывать широкий спектр задач в рамках единого замысла. В частности, многонациональный штаб спланирует операцию в соответствии с действующим в странах НАТО и принятым в ВСУ процессом принятия военных решений MDMP (Military Decision-Making Process). Кроме того, подразделения морской пехоты ВМС Украины, Государственной пограничной службы Украины и США, а также военнослужащие из Грузии и Молдовы в тесном взаимодействии с другими компонентами обучения отработают разные задачи в рамках тактической, огневой, инженерной, воздушно-десантной подготовки, осуществят морское десантирование и тому подобное.



Как писала "Страна", вчера для учений в Одессу прибыл американский ракетный эсминец USS Ross.

Мы также сообщали, что военные России внимательно следят за этими учениями.

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