Группа австралийских и американских исследователей обнаружила, что более 20 000 лет назад в Восточной Азии разразилась эпидемия коронавируса.

Следы вспышки были найдены в генетическом материале людей из этого региона.

Результаты наблюдений международный коллектив генетиков опубликовал в журнале Current Biology.

За последние 20 лет произошли три вспышки заражений коронавирусами:

в Китае в 2002 году коронавируса SARS-CoV, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и унес жизни более 800 человек;

коронавируса MERS-CoV, вызывающего ближневосточный респираторный синдром, в результате которого погибли более 850 человек;

коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

Но исследование эволюции генома человека показало, что за тысячи лет до этого была еще одна крупная эпидемия коронавируса.

"Современный человеческий геном содержит информацию об эволюции, насчитывающую десятки тысяч лет. Это подобно тому, как изучение колец дерева дает нам представление об условиях, в которых оно росло", - сказал профессор Кирилл Александров из австралийского Альянса синтетической биологии CSIRO-QUT.

В своем исследовании исследователи использовали данные проекта 1000 Genomes Project - крупнейшего общедоступного каталога генетических вариаций человека. Они изучили изменения в генах человека, кодирующих взаимодействующие белки SARS-CoV-2.

Затем они синтезировали белки человека и SARS-CoV-2 без использования живых клеток и показали, что они взаимодействуют напрямую и конкретно указывают на консервативный характер механизма, который коронавирусы используют для инвазии клеток.

"Участники нашей команды применили эволюционный анализ к набору геномных данных человека, чтобы обнаружить доказательства того, что предки жителей Восточной Азии пережили эпидемию вызванного коронавирусом заболевания, аналогичного COVID-19", - рассказал Александров.

Регион, который рассматривали авторы работы, располагается на территории современных Китая, Японии, Монголии, Северной и Южной Кореи и Тайваня.

Развивая более глубокое понимание о древних вирусах, мы получаем лучшее представление о том, как геномы разных человеческих популяций адаптировались к вирусам, которые недавно были признаны важным двигателем эволюции человека, считает Александров. Еще одним важным ответвлением этого исследования является способность идентифицировать вирусы, которые вызывали эпидемии в далеком прошлом и могут сделать это в будущем, добавил ученый.

По его словам, результаты проведенного исследования уже позволяют составить список потенциально опасных для человека вирусов. Такой каталог позволит заранее разработать средства диагностики, вакцины и лекарства на тот случай, если древние вирусы вернутся в наш мир.

Ранее "Страна" рассказывала об открытии американских ученых, согласно которому коронавирус можно уничтожить меньше чем за секунду - воздействием высоких температур.

Мы также сообщали, что китайские ученые обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, родственный SARS-CoV-2.