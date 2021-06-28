Американская актриса и фотомодель Меган Фокс заявила о своей бисексуальности.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Megan Fox (@meganfox)

Меган опубликовала снимок с маникюром цветов радуги и призналась, что на протяжении последних 20 лет считает себя бисексуалкой. Она сделала признание в честь месяца гордости ЛГБТ, который традиционно проводится в июне.

Ранее Фокс никогда не рассказывала о своих романтических и сексуальных отношениях с женщинами. С весны прошлого года она встречается с рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци не раз ловили влюбленных вместе. В одном интервью Фокс призналась, что сразу почувствовала с музыкантом родство душ.

26 ноября 2020 года стало известно, что Фокс подала прошение о разводе со звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином, за которого она вышла замуж в 2010 году. В документах актриса назвала непримиримые разногласия основной причиной развода. Кроме того, она потребовала совместной юридической и физической опеки над их тремя детьми.

В свою очередь Брайан Остин Грин объяснил, что причиной развода стала вовсе не измена одного из супругов. По словам актера, в конце 2019 года его жена вернулась со съемок ленты Midnight in the Switchgrass, на которые летала в другую страну на несколько недель. Тогда же Меган заявила Брайану, что именно в этот момент она чувствовала себя самой собой и нравилась себе тогда больше