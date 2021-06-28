Президент Владимир Зеленский призвал сограждан поддержать сборную Украины по футболу накануне матча со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Он записал мотивирующее видео для спортсменов и предложил сделать то же самое всем украинцам.

Видео опубликовано в соцсетях главы государства.

"Привет, моя любимая сборная Украины по футболу! Я Владимир Зеленский, президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобою все 90 минут. Поверь мне, я буду вместе с тобой петь гимн Украины, я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно из-за каждой подножки, и я буду очень радоваться каждому забитому голу. Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как каждый украинец, каждый гражданин Украины. Так что знайте: вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов", - сказал Зеленский и показал бицепс.

В комментарии к видео он повторился, написав: "Присоединяйся к флешмобу! Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали: завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов".

Ранее "Страна" публиковала свежий календарь матчей и все результаты игр чемпионата Европы по футболу 2020.

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