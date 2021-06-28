Российские военные следят за кораблями НАТО и других стран в Черном море, где проходят масштабные учения Sea Breeze.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Sea Breeze - 2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - проинформировали в центре.

Еще в начале месяца, 2 июня, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что ведомство "будет внимательно отслеживать ход проведения украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации".

Конашенков тогда также сказал, что "учение Sea Breeze по факту не будет морским и выходит далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря".

В учениях Sea Breeze задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран - членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

Как писала "Страна", для учений в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross, который может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. 27 июня эсминец прибыл в порт Одессы.

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