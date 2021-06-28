В ближайшие сутки сохранится неустойчивая и достаточно жаркая погода со свежим ветром, умеренными дождями в ряде регионов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатском регионе, днём и в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+20, в западных областях +10...+15; днём +24...+29, на Закарпатье до +32; в Карпатах ночью +7...+12, днем +16...+21.

В Киеве - ночью без осадков, днём небольшие кратковременные дожди; температура воздуха ночью 17-19°, днём 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 июня самая высокая температура воздуха днём была +34,0 в 1963г., самая низкая ночью +7,5 в 1902г.

В среду, 30 июня, без осадков, лишь днём в западных и юго-западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с, во время гроз местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+19, днём +25...+31, на Закарпатье до 33°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью +16...+18, днём +27...+29.

28-29 июня в Тернопольской, Черновицкой, Полтавской, Харьковской, Луганской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в воскресенье, 27 июня, в Украине обесточенными из-за разбушевавшейся непогоды оказались 393 населенных пункта. Отключение электроснабжения затронуло восемь областей.

Также в субботу, 26 июня, в Украине поезда "Укрзализныци" опаздывали из-за непогоды, которая накрыла страну на выходных.