Российский рэп-исполнитель Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) опубликовал в соцсети фото в одежде с логотипом бренда украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика.

Снимок появился 28 июня в Инстаграме музыканта.

На нем рэпер облачен в фирменную футболку и бейсболку с логотипами Lomus.

"Спасибо за подгон", - подписал фото Баста и отметил в подписи Ломаченко и Усика.

В ответ его тезка-спортсмен отреагировал так, обратившись к Басте по имени и отчеству: "С уважением, Василий Михайлович".

Слово Lomus, объединяющее фамилии давних друзей Ломаченко и Усика, появилось в 2015 году. Так боксеров поначалу называли их близкие. Два года спустя в Инстаграмме появился аккаунт @lomus_official, где спортсмены публикуют фото и видео из личной жизни и спортивного характера.

А в 2019 году друзья создали бренд одежды Lomus.

Напомним, 25 и 26 июня в Киеве прошли концерты Басты. На них подтянулась кучка националистов, однако им не удалось сорвать мероприятия.

А 27 июня Вакуленко благополучно выступил в Одессе.

Между тем националистам все-таки удалось испортить жизнь одному поклоннику музыканта: топ-менеджера Fozzy Group уволили после того, как убийца Сергей Стерненко сообщил о его поддержке концерта Басты.