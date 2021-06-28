Рэпер Баста опубликовал фото в футболке с бейсболкой, которые ему подарили Усик и Ломаченко
Российский рэп-исполнитель Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) опубликовал в соцсети фото в одежде с логотипом бренда украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика.
Снимок появился 28 июня в Инстаграме музыканта.
На нем рэпер облачен в фирменную футболку и бейсболку с логотипами Lomus.
"Спасибо за подгон", - подписал фото Баста и отметил в подписи Ломаченко и Усика.
В ответ его тезка-спортсмен отреагировал так, обратившись к Басте по имени и отчеству: "С уважением, Василий Михайлович".
Слово Lomus, объединяющее фамилии давних друзей Ломаченко и Усика, появилось в 2015 году. Так боксеров поначалу называли их близкие. Два года спустя в Инстаграмме появился аккаунт @lomus_official, где спортсмены публикуют фото и видео из личной жизни и спортивного характера.
А в 2019 году друзья создали бренд одежды Lomus.
Напомним, 25 и 26 июня в Киеве прошли концерты Басты. На них подтянулась кучка националистов, однако им не удалось сорвать мероприятия.
А 27 июня Вакуленко благополучно выступил в Одессе.
Между тем националистам все-таки удалось испортить жизнь одному поклоннику музыканта: топ-менеджера Fozzy Group уволили после того, как убийца Сергей Стерненко сообщил о его поддержке концерта Басты.