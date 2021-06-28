Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно поручил посольствам в Индии и Сингапуре проверить информацию о загорании возле Шри-Ланки судна MSC MESSINA, на борту которого были украинские моряки.

Об этом написал спикер МИД Украины Олег Николенко на странице в Twitter.

"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины", - заявил Николенко.

По данным портала "Seafarers Journal", в районе Шри-Ланки загорелось судно под названием MSС MESSINA, на борту которого находились моряки из Одессы.

"В соцсетях сообщается, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс. Остальные члены экипажа находятся на аварийном судне", - сообщает .

Происшествие произошло 25 июня, с того момента экипаж находится без связи.

Напомним, в марте текущего года Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель двоих украинцев из экипажа затонувшего российского сухогруза Volgo Balt 179 в Черном море, на борту которого было 13 членов экипажа, все - украинцы.

Также 26 июня в одной из гаваней Гонконга произошел масштабный пожар, в результате которого затонули десять круизных лайнеров. По информации властей, всего огонь охватил не менее 16 судов. Однако обошлось без человеческих жертв. В то же время известно, что эвакуировать с судов пришлось около 35 человек.