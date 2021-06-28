В Тернопольской области днем 28 июня полицейские разыскали двухлетнюю девочку. Малышка пропала в воскресенье вечером и провела ночь одна.

Об этом сообщается в Фейсбуке Нацполиции.

Информация об исчезновении ребенка поступила к сотрудникам Залещицкого отделения полиции 27 июня около 23:30. Как установили правоохранители, девочка вышла из дома в селе Буряковка около 21 часа и пошла в неизвестном направлении. Последний раз ее видели в центре села.

На поиски ребенка были подняты по тревоге личный состав местного отделения полиции, а также сотрудники отделов полиции ближайших районов, кинологи, спасатели, бойцы роты "Тернополь", сотрудники спецподразделений полиции и водолазы. Помогали искать девочку и местные жители.

Поиски проходили всю ночь и утро. Правоохранители обследовали ближайшие населенные пункты, провели подворовой обход.

Ребенка нашли около 12 часов в кукурузном поле. С девочкой было все в порядке. Полицейские передали ее родителям, с которыми они намерены провести профилактическую беседу.

Правоохранители призвали взрослых усилить контроль за детьми и не оставлять их без присмотра. А в случае исчезновения несовершеннолетних сразу звонить на линию 102.

Ранее "Страна" рассказывала, как зимой в Харькове мать оставила малолетнюю девочку на улице без присмотра, после чего сбежала. Ребенка нашли очевидцы и вызвали полицию.

Мы также писали о случае в Черкасской области в мае. Стражи правопорядка совместно с местными жителями сумели разыскать шестилетнего мальчика, который потерялся в лесу.