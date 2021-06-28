Под Тернополем в кукурузе нашли двухлетнюю девочку, потерявшуюся вечером в воскресенье
В Тернопольской области днем 28 июня полицейские разыскали двухлетнюю девочку. Малышка пропала в воскресенье вечером и провела ночь одна.
Об этом сообщается в Фейсбуке Нацполиции.
Информация об исчезновении ребенка поступила к сотрудникам Залещицкого отделения полиции 27 июня около 23:30. Как установили правоохранители, девочка вышла из дома в селе Буряковка около 21 часа и пошла в неизвестном направлении. Последний раз ее видели в центре села.
На поиски ребенка были подняты по тревоге личный состав местного отделения полиции, а также сотрудники отделов полиции ближайших районов, кинологи, спасатели, бойцы роты "Тернополь", сотрудники спецподразделений полиции и водолазы. Помогали искать девочку и местные жители.
Поиски проходили всю ночь и утро. Правоохранители обследовали ближайшие населенные пункты, провели подворовой обход.
Ребенка нашли около 12 часов в кукурузном поле. С девочкой было все в порядке. Полицейские передали ее родителям, с которыми они намерены провести профилактическую беседу.
Правоохранители призвали взрослых усилить контроль за детьми и не оставлять их без присмотра. А в случае исчезновения несовершеннолетних сразу звонить на линию 102.
Ранее "Страна" рассказывала, как зимой в Харькове мать оставила малолетнюю девочку на улице без присмотра, после чего сбежала. Ребенка нашли очевидцы и вызвали полицию.
Мы также писали о случае в Черкасской области в мае. Стражи правопорядка совместно с местными жителями сумели разыскать шестилетнего мальчика, который потерялся в лесу.