В Лондоне у железнодорожной станции "Elephant and Castle" возник масштабный пожар. На место отправились около 70 спасателей, очевидцы сообщают о взрыве.

Об этом сообщает пожарная бригада Лондона в Twitter.

"Огромный пожар вспыхнул в арках у железнодорожного вокзала на юге Лондона - свидетели сообщают, что видели "взрыв в виде огненного шара", - говорится в сообщении.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0