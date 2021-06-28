В Лондоне у железнодорожной станции "Elephant and Castle" возник масштабный пожар. На место отправились около 70 спасателей, очевидцы сообщают о взрыве.

Об этом сообщает пожарная бригада Лондона в Twitter.

"Огромный пожар вспыхнул в арках у железнодорожного вокзала на юге Лондона - свидетели сообщают, что видели "взрыв в виде огненного шара", - говорится в сообщении.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Около 70 пожарных отправились для ликвидации пожара. Спасатели призвали людей "избегать района и закрывать все двери и окна".

По соцсетям распространяются видеокадры, на которых в небо поднимается огромный шлейф черного дыма.

Ранее мы писали о том, что в субботу, 26 июня, в одной из гаваней Гонконга произошел масштабный пожар, в результате которого затонули десять круизных лайнеров.

Также на фоне аномальной жары и перепадов температур случился пожар на крупнейшей в Беларуси Лукомльской ГРЭС в Новолукомле Витебской области. Установочная мощность этой станции - 2400 МВт.