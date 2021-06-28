Израиль начнет штрафовать своих граждан за посещение стран с максимальным уровнем распространения коронавируса.

Об этом сообщает сайт Newsru.co.il.

Вчера правительство страны одобрило штрафы за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в такую страну повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей (около 1300 евро).

Сейчас с списке "стран максимального риска" находятся Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

Кроме того, с завтрашнего дня в ступает в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "черного списка".

Также 27 июня Минздрав Израиля сообщил о включении Беларуси и Киргизии в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. В этот список минздравом уже включены Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис. При этом в минздраве отмечают: если в ближайшее время обстановка в этих странах не улучшится, они будут внесены в "список стран максимального риска".

Напомним, ранее мы писали, что Греция ужесточила правила въезда для туристов из России.

Также сообщалось, что Германия и Франция ужесточили правила въезда для граждан РФ из-за коронавируса "Дельта".