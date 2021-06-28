В Турции в районе Сёке провинции Айдын разбился микроавтобус с туристами. В результате пострадали пять граждан Украины.

Об этом пишет турецкой издание Ege Haber.

Как сообщается, ДТП случилось около 6 утра. Водитель по неизвестной причине потерял управление над автобусом и врезался в автомобиль на противоположной полосе.

В результате аварии травмы получили девять человек, пять из которых туристы, а также водитель и один пассажир автомобиля.

Пострадавших госпитализировали. Правоохранители расследуют причины аварии.

Напомним, недавно в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого поезд врезался в микроавтобус. Водитель авто пытался проскочить на железнодорожном переезде.

Также мы рассказывали о трагичном случае в Днепропетровской области. Автомобиль "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате погибли два человека, еще восемь получили травмы.

Перед этим на румынско-венгерской границе разбился автобус с украинцами. В результате авари один человек погиб и 16 травмированы.