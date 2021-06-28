Беларусь в ответ на санкции ЕС против Минска приостанавливает участие в инициативе "Восточное партнерство", а также отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций и предлагает главе представительства ЕС выехать обратно в Брюссель.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД в понедельник..

"Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорится в заявлении.

В МИД констатировали, что "вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью".



Также Минск в ответ на санкции запрещает въезд в Беларусь представителям евроструктур и отзывает для консультаций своего постпреда при ЕС.

"Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", - говорится в сообщении МИД Беларуси.

Кроме того, в заявлении добавляют, "в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер".

Напомним, в прошлом году министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о том, что Минск понизил до экспертного уровень участия в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство". Тогда белорусские власти отказались продолжать с Брюсселем диалог по вопросам прав человека.

Ранее мы писали о том, что 25 июня в силу вступили секторальные экономические санкции Европейского союза против Беларуси.