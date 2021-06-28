Российский певец и народный артист Украины Филипп Киркоров отреагировал на исключение своего имени из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, в котором находился трое суток.

Свой комментарий певец записал на видео и разместил в Instagram.

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"Выше права может быть лишь милость, выше справедливости – прощение, а выше закона может быть только любовь. Спасибо поклонникам из Украины за любовь. Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит! Благодарю вас. Бла-го-да-рю! Какие чудеса она творит. Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу. И, конечно, очень жду живых концертов. Но этот призыв – луч надежды, первая соломинка, что возможны изменения, что нас слышат", – заявил он.

В комментарии к ролику Киркоров добавил, что "переполнен чувством гордости и радости".

"Включили – исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас! На выходных власти Украины исключили мое имя из так называемого черного списка. Спасибо каждому за слова поддержки, спасибо за вашу любовь! Каждый человек вправе решать, что ему слушать и смотреть, вы доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться. Вы доказали всему миру, что ваш голос, голос народа сильнее любой закорючки бюрократичных чиновников. Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", – написал в публикации под видео российский певец.

Недавно "Страна" разбиралась в том, почему Филиппа Киркорова определили как угрозу национальной безопасности Украины, а также показывали реакцию пользователей в соцсетях.

Однако, уже сегодня сайте министерства культуры и информационной политики, в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, нет российского эстрадного артиста Филиппа Киркорова, хотя 22 июня глава ведомства Александр Ткаченко подписал приказ о включении певца в этот "черный список".