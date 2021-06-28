Сегодня, 28 июня, в Москве случился настоящий потоп. После аномальной жары +37 градусов прошел суперливень.
Сильные осадки не были неожиданностью. О них москвичей предупреждали за неделю. Были во всеоружии и коммунальщики. Однако подтопления избежать не удалось.
Примерно за один час в Москве выпало 70% нормы месячных осадков. Городские ливнестоки не справились. Потоп парализовал столицу. Остановились некоторые станции метро, автомобили залило по крышу. Люди плавали по улицам, как в море.
По состоянию на вечер понедельника дождь уже завершился. Службы ЖКХ ликвидируют наводнение. Трассы уставлены эвакуаторами, которые убирают с дороги неисправные машины.
"Страна" публикует кадры масштабного потопа в Москве.
Потоп в Москве сегодня - что происходит на улицах и в метро
Утро в Москве начало с теплой солнечной погоды. Около полудня небо было затянуло тучами. Грел гром, небо озаряло молниями. Начался обложной, будто из ведра, ливень.
Суперливень сопровождался мощным ветром. В результате ураган снес крышу со зданиями. Люди не пострадали чудом.
Некоторые улицы превратились в водоемы. Горожане преодолевали их вплавь.
Молодой человек решил поплавать на надувном матрасе. Но в последний момент его переубедили прохожие. "Парень, там обрыв проводов, сейчас током @бнет!" - крикнул в последний момент неравнодушный москвич.
На некоторых трассах движение было максимально осложнено.
А в отдельных районах вообще было прекращено. Водители толкали машины, плывущие по воде.
В районе ТЦ "Горбушкин двор" автомобиль такси залило до уровня крыши. Водитель вынужден был забраться на крышу.
Затопило несколько станций метро на голубой и оранжевой ветках. Поезда шли без остановки.
Помимо столицы, сильно пострадало Подмосковье. Из-за непогоды без электроснабжения остались 24 тысяч человек в 11 городских округах.
Во вторник и среду в Москве продолжит идти дождь.