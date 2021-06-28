Сегодня, 28 июня, в Москве случился настоящий потоп. После аномальной жары +37 градусов прошел суперливень.

Сильные осадки не были неожиданностью. О них москвичей предупреждали за неделю. Были во всеоружии и коммунальщики. Однако подтопления избежать не удалось.

Примерно за один час в Москве выпало 70% нормы месячных осадков. Городские ливнестоки не справились. Потоп парализовал столицу. Остановились некоторые станции метро, автомобили залило по крышу. Люди плавали по улицам, как в море.

По состоянию на вечер понедельника дождь уже завершился. Службы ЖКХ ликвидируют наводнение. Трассы уставлены эвакуаторами, которые убирают с дороги неисправные машины.

"Страна" публикует кадры масштабного потопа в Москве.

Потоп в Москве сегодня - что происходит на улицах и в метро

Утро в Москве начало с теплой солнечной погоды. Около полудня небо было затянуло тучами. Грел гром, небо озаряло молниями. Начался обложной, будто из ведра, ливень.

Суперливень сопровождался мощным ветром. В результате ураган снес крышу со зданиями. Люди не пострадали чудом.

Некоторые улицы превратились в водоемы. Горожане преодолевали их вплавь.

Молодой человек решил поплавать на надувном матрасе. Но в последний момент его переубедили прохожие. "Парень, там обрыв проводов, сейчас током @бнет!" - крикнул в последний момент неравнодушный москвич.

На некоторых трассах движение было максимально осложнено.

А в отдельных районах вообще было прекращено. Водители толкали машины, плывущие по воде.

В районе ТЦ "Горбушкин двор" автомобиль такси залило до уровня крыши. Водитель вынужден был забраться на крышу.

Затопило несколько станций метро на голубой и оранжевой ветках. Поезда шли без остановки.

Помимо столицы, сильно пострадало Подмосковье. Из-за непогоды без электроснабжения остались 24 тысяч человек в 11 городских округах.

Во вторник и среду в Москве продолжит идти дождь.