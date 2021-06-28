Журналисты канала "Перший незалежний" записали видео, в котором раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за неуважение к Конституции страны.

Запись опубликована в YouTube.

"Каждый президент Украины переписывал Конституцию ради усиления полномочий, для политического пиара, и чтобы сыграть свою роль в истории. Но ни один из них не сделал ничего, чтобы День Конституции был не только дополнительным выходным. Украинцы за 25 лет не поверили, что Конституция спасет их от правового произвола и мотивированного преследования.

Политиканство, коррупция, некомпетентность и переписывание Конституции ради собственной мелкой цели привели к тому, что даже первая статья Главного закона нарушается каждый день", - говорится в видео.

Статья 1. Украина является суверенной и независимой, демократичной, социальной, правовой державой.

"На самом дела власть отчитывается перед послами "Большой семерки", а не перед гражданами собственной страны. Перемены в государстве происходят не на благо украинцев, а по требованию МВФ", - комментируют нарушение статьи журналисты.

Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкасаемость и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью.

"На самом деле наивысшей ценностью стала зажиточная жизнь, коррупционные схемы и неприкасаемость президента, вместе с "квартальным" окружением".

Статья 5. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является

народ.

"На самом деле народ является просто носителем бюллетеней на выборах. Потом про него никогда не вспоминают, а власть получает тот, кто больше врал во время выборов. А вопрос суверенитета давно решают западные партнеры".

Статья 10. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и

других языков национальных меньшинств Украины.

"На самом деле в гонке за рейтингами власти делают все, чтобы русский и язык нацменьшинств оказались под запретом. Если ты не говоришь на государственном, тебя преследуют, угрожают или называют врагом народа".

Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы являются объектами права собственности Украинского народа.

"На самом деле власть продает украинскую землю, реки загрязняют химикатами, леса вырубают и вывозят в Европу, и власть даже не вспоминает, что все принадлежит украинскому народу".

Статья 15. Цензура запрещена. Государство гарантирует свободу политической деятельности.

"На самом деле власть уничтожает независимые телеканалы, преследует оппозицию и ее лидера Виктора Медведчука".

Статья 17. На территории Украины запрещается создание и функционирование каких-либо

вооруженных формирований, не предусмотренных законом.

"На самом деле радикалы нападают на Офис президента, вооруженные молодчики преследуют оппозицию и расстреливают активистов. Власть покрывает их и не видит в этом нарушения Конституции".

Статья 22. Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.

"На самом деле власть отменила выборы в отдельных районах подконтрольного Донбасса. Тысячи украинцев не могут выбрать местных депутатов".

Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

"На самом деле не все равны перед законом. Радикал Сергей Стерненко зарезал человека, выкрыл депутата и незаконно хранил оружие. Получил год условно и сейчас на свободе".

Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом.

"На самом деле украинцы не могут зарабатывать дома, чтобы иметь достойную жизнь и они миллионами едут в Польшу".

Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.

"На самом деле Украина - единственная страна в мире, которая дважды запретила производство вакцин от Covid-19".

Статья 53. Каждый имеет право на образование.

"На самом деле власть закрывает школы и университеты. Финансируют эти программы западные партнеры, а Зеленский хочет потратить миллиарды гривен на финансирование университета президента, где будут учиться 120 студентов".

Статья 107. Совет национальной безопасности и обороны Украины является координационным органом по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины.

"На самом деле СНБО заменил суды и правоохранительные органы. Он превратился в инструмент, который Зеленский использует для расправы и борьбы с неугодными".

Статья 126. Независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины.

"На самом деле судьбу судей и судов в Украине решает Зеленский. Он называет их никчемными и требует уволить вопреки Конституции", - рассказали журналисты.

"25 лет Конституции Украины, когда победит закон?", - говорится в конце ролика.

Напомним, ранее ОПЗЖ обвинила украинскую власть в антиконституционной политике в отношении прав и свобод граждан.

Также мы писали, что в День Конституции политолог перечислил 25 статей Основного закона, нарушение которых допустил Зеленский.