Первый президент Украины (1991-94 гг) 87-летний Леонид Кравчук пропустил сегодняшнее торжественное заседание Верховной рады по случаю 25-й годовщины Дня конституции из-за плохого состояния здоровья.

Об этом сообщает "Суспільне" с ссылкой на пресс-секретаря Оксану Сибирцеву.

По ее словам, сейчас состояние здоровья не позволяет Кравчуку посещать мероприятия и работать.

"Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки", – говорится в сообщении.

Стоит уточнить, на данный момент Леониду Кравчуку 87 лет. К слову, в ноябре прошлого года шоу "Квартал-95" высмеяло главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. В частности, в номере иронично затронули возрастные особенности первого президента.

Напомним, торжественное задание по случаю празднования Дня Конституции состоялось сегодня в 11:00 в Верховной Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на торжественном заседании. При этом первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин и экс-нардеп Степан Хмара слушали его в футболках с надписями "Зе убийца Конституции".

"Страна" также писала о том, какие мероприятия пройдут в Украине сегодня по случаю Дня Конституции. Так, в 20:00 перед Верховной Радой начнется концерт классической музыки, а в 21:30 - световое 3D-шоу.