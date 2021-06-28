Крупный российский авиаперевозчик грузов — частная группа "Волга-Днепр" отказалась летать через территорию Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Представитель компании также подтвердил, что "Волга-Днепр" больше не летает над Беларусью.

"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии", — сообщил "РБК" представитель группы "Волга-Днепр".

Однако от дальнейших комментариев он отказался.

Как сообщается, это случилось после ввода санкций Евросоюза, Британии и США против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг "Белаэронавигация", а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером

Компания "Волга-Днепр" следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал изданию источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Напомним, в конце мая в Национальном аэропорту Минска в связи с сообщением о минировании совершил аварийную посадку самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Взрывчатых устройств в самолете не нашли, но задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Затем лидеры Евросоюза потребовали избегать полетов над Беларусью и ввести против нее санкции.