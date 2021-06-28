Харьковский олигарх Александр Ярославский впервые рассказал историю примирения с Геннадием Кернесом. Их общение до конца 2019 года было прервано на семь с половиной лет.

Об этом он рассказал "Стране".

По его словам, помириться им удалось в день рождения Ярославского, который он отмечал 5 декабря 2019 года. Тогда его набрал Павел Фукс, бизнесмен и близкий друг Кернеса, который передал трубку харьковскому мэру. После поздравления Ярославский и Кернес возобновили общение.

Причиной его ссоры с мэром Харькова стал общий бизнес Кернеса и брата Ярославского - Алексея, который, в результате, остался без участка земли.

"Мой брат делал с Кернесом какой-то бизнес, а потом оказался без участка. У брата отняли землю, на этом все закончилось. Я был вынужден открыть рот, сказать Кернесу все, что думаю, так и мы и разошлись", - пояснял бизнесмен.

Ярославский уточняет, что их общение с бывшим главой Харькова продлилось 40 лет, когда Кернес, будучи молодым, предлагал Александру совместный бизнес.

"Мы с Геной прообщались 40 лет. Давным-давно, в старой жизни, когда он вышел из СИЗО, мы встретились на заправке. Как сейчас помню: он приехал на "Восьмерке" цвета мокрый асфальт, без номеров. Предлагал водкой заниматься. Но я отказался. А потом у меня закрутился бизнес. Мы общались фрагментами. И период, когда он "поднялся" я пропустил", - повествует он.

Их примирение произошло в период локдауна, когда весь мир охватила пандемия коронавируса, а мэр Харькова даже не подозревал, чем это для него обернётся.

Полностью репортаж "Страны" из Харькова в день рождения Кернеса можно прочитать здесь.

Кроме этого, сегодня появилось фото мемориальной доски бывшему харьковскому мэру, которая находится на фасаде здания Харьковского городского совета.