Литва с 1 июля отменяет карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса в ноябре 2020 года, но некоторые ограничения продолжат действовать.

Об этом сообщает LRT.

Решение было принято после того, как на прошлой неделе государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала правительству не продлевать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации. Комиссия указала на то, что количество новых заражений падает, но риски остаются, в частности в связи с распространением более заразного штамма Delta, впервые обнаруженного в Индии.

В заведениях торговли и услуг и дальше сохранится требование контроля количества посетителей и соблюдения других мер безопасности.

Так называемый "паспорт возможностей" (предоставляющий больше свободы вакцинированным людям, а также тем, кто переболел или имеет отрицательный тест) и далее будет использоваться на больших массовых событиях, где нет фиксированных сидячих мест. Количество участников на мероприятиях, где требуется паспорт, больше не будет ограничиваться.

В закрытых помещениях меры будут возможны с заполнением мест на 75% и рекомендуется использовать маски.

Правила пересечения границы остаются без изменений.

Напомним, о введении локдауна власти Литвы заявили еще 4 ноября 2020 года. С этого времени на территориистраныдействовали жесткие ограничения:в общественных местах можно было собираться группам не более чем из пяти человек, были запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие собрания.

Кроме этого, в Литве задумались о пересмотре стратегии вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за зафиксированных в стране случаев тяжелой тромбоцитопении у молодых привитых этой вакциной людей.



