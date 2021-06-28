Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в РФ на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" и другое современное оружие.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - сказал Путин.

По данным президента России, новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года уже формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро.

"Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны", - заявил Путин.

Напомним, "Страна" писала о том, что в октябре прошлого года в России показали пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она была выпущена в цель, находящуюся в Баренцевом море. Ракета пролетела 450 км на скорости 8 Махов (9 800,35 км в час).

Испытания корабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон" проводили в России еще в 2018 году, мы публиковали видео.