Сегодня, 30 июня, проходит прямая линия Владимира Путина с россиянами. Это первое общение президента России с гражданами за последние два года. В 2020-м мероприятие не состоялось из-за коронавируса - несколько вопросов от народа были включены в пресс-конференцию.

Ковид и вакцинация стали самыми популярными темами вопросов, которые люди отправляют на сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), и в 2021 году. Еще россияне интересуются медициной, доступом к лекарствами, жилищной тематикой, образованием, газификацией.

Повестка будет преимущественно внутренней российском. При этом и в рамках такого формата Путин обычно высказывается и на международные темы. Ранее в эфир включался вопрос от жителей Донбасса, который касался гражданства РФ.

Начало прямого эфира в 12:00. "Страна" публикует ответы Владимира Путина на наиболее значимые и интересные вопросы. Материал обновляется под видеоплеером с трансляцией.

Прямая линия с Путиным 2021