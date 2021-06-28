Жители неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей не получили как минимум 900 млрд гривен пенсионных выплат. Долги тянутся с 2014 года.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, до начала конфликта на Донбассе жили 1 миллион 278 тысяч пенсионеров.

"Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 года по октябрь 2020-го составляет почти 900 миллиардов… Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но мы не знаем, живы ли эти люди, где они, кто они", — сообщила министр.

Одновременно чиновница назвала и сумму, которую недополучил Пенсионный фонд из-за боевых действий в регионе.

"Но мы знаем и другую цифру, потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей также за период с августа 2014 по май 2021 года. Это 141 миллиард гривен. Это потери государства. И человеческие, и экономические", — подсчитала Лазебная.

При этом она не смогла ответить о количестве пенсионеров Донбасса, которые раньше получали пенсию, а теперь перестали, потому что не могут доехать.

Напомним, вчера Лазебная заявила, что Министерство социальной политики с 1 июля проведет индексацию пенсий более чем миллиону украинцев на сумму в 100 гривен. Повышение пенсий для лиц старше 75 лет на 400 гривен перенесено с июля на октябрь.

Ранее мы также подробно писали о том, что до конца года украинских пенсионеров ждет пять этапов повышения пенсий. Ближайший перерасчет произойдет уже 1 июля.