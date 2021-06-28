В День Конституции Украины, 28 июня, "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о том, что вся политика нынешней власти противоречит Основному закону. Политсила констатирует необходимость восстановления языковых и культурных прав нацменьшинств, а также возврата доступных медицины и образования.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Сегодня правящая верхушка ни во что не ставит Основной закон. Вся политика власти на 100% противоречит Конституции. Потому систематически принимаются антиконституционные решения. Правительство подавляет местное самоуправление. Сидящие в СНБО чиновники узурпируют полномочия. Они без суда и следствия наказывают украинских граждан. Сотни тысяч украинцев лишены возможности выбирать своих представителей. Действует прямая политическая цензура и незаконно закрываются оппозиционные СМИ", - заявили в ОПЗЖ.

В политсиле считают, что власть отнимает у украинцев их важнейшие социальные права и под прикрытием реформ разрушает системы здравоохранения и образования.

"Миллионы людей в Украине лишены права развивать родную культуру и говорить на родном языке. Вопреки Конституции и воле украинского общества под контроль иностранцев передаются национальные богатства, стратегические отрасли и кадровые назначения. Политику правительства определяет не парламент, а внешний кредитор. Для власти Конституция - это помеха на пути ее амбиций. Для ОПЗЖ защита Конституции и восстановление прав граждан - это главный приоритет", - сказано в заявлении.

Также в ОПЗЖ заявили о том, что задачами партии является противодействие узурпации власти, борьба за возвращение к прагматичной, внеблоковой политике и восстановление экономического суверенитета Украины.

"Мы хотим мира и стремимся к национальному единству. Добиваемся возврата доступных медицины, образования и обеспечения социальной защиты каждой украинской семьи. Выступаем за восстановление языковых и культурных прав национальных меньшинств. Защищаем свободу слова и свободное политическое волеизъявление", - заявили в ОПЗЖ.

Напомним, в День Конституции политолог перечислил 25 статей Основного закона, нарушение которых допустил Зеленский.

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