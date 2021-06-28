В Днепроетровской области священник ПЦУ, выступая на мероприятии по случаю Дня Конституции, назвал "г@вном" тех, кто ходит на службы УПЦ МП - к "попам-сепаратистам".

Видео, снятое очевидцами события, опубликовано в соцсетях.

Инцидент, по информации пользователей соцсетей, произошел в Вольногорске Днепропетровской области. Священник ПЦУ во время выступления был крайне возмущен и настроен агрессивно.

"Что ты бороду мазать сюда пришел?", – сказал со сцены священник, вероятно, обращаясь к священнослужителю из УПЦ.

После этого из зала зазвучали возмущенные возгласы, собравшиеся обвинили священника в отсутствии культуры.

"Что такое? Что за культура? Я вам скажу, что за культура! Это я переживаю за Украину. А вы все тут хопаете этим всем попам-сепаратистам, понятно? Я вам правду говорю. Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что тут г@вно сидит. Слава Украине - г@вно России", - заявил священник.

Напомним, "Страна" писала о том, как священник ПЦУ угрожал "закатать в чернозем" служителя УПЦ, а полиция после этого начала расследование.

Также мы сообщали, что священник-депутат от партии Порошенко осудил женщин, делающих аборты.