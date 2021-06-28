Маркетинг-директор одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group Вячеслав Баранский высказал поддержку в соцсетях российскому рэперу Басте, который провел два концерта в Украине, против чего вступили националисты.

Скриншоты сторис Баранского опубликовал на своей странице в Facebook радикал Сергей Стерненко.

В одном из них Баранский написал: "Красава, Баста. Сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села".

Во втором сторис Баранский спрашивает: "Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине досталась только "гиднисть" и "европейские ценности"?".

Комментируя эти сторис Стерненко понадеялся, что теперь Барановскому придется сменить место работы.

"Мне очень неприятно, что в Фоззи работает такое создание, которому Украина просто отвратительна. Надеюсь, он сменит место работы. Лично я не хочу платить деньги компаниям, от которых оно получает зарплату", - написал радикал.

После этого в торгово-промышленной группе Fozzy Group заявили, что маркетинг-директор Вячеслава Баранский после слов поддержки в адрес российского рэпера Бастысложил полномочия на время расследования.

"Fozzy Group и все бизнесы группы является безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны[…] Как группа не разделяем такие высказывания", — говорится в сообщении.

При этом там уточнили, что Баранский не является директором по маркетингу Fozzy Group, а присоединился к команде как маркетинг-директор одного из стартапов группы 4 месяца назад. Там заявили, что он сложил свои полномочия на период расследования.

"Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. Сейчас Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования", — подытожили в Fozzy Group.

Сам Баранский уже прокомментировал ситуация на своей странице в Facebook. Он заявил, что это были приватные сторис, которые могли видеть только его знакомые, и признал, что его высказывания были "грубыми и циничными". Он добавил, что хотел бы, чтобы "Украина, используя свои супер-мощные символы, двигалась вперёд, наполняла их новыми смыслами".

"Вперед нам нужно бежать в 2 раза быстрее европейских стран. И так по каждому тезису. Вкладывался один смысл, прочитался другой. Я был потрясён скольких людей это обидело и мне крайне жаль", — добавил он.

Отметим, что Fozzy Group включает, в частности, сети супермаркетов Сильпо и Фора, сеть фармацевтических супермаркетов "Белая ромашка" и сеть магазинов мобильных устройств Ringoo.

Напомним, в прошлую пятницу в Киеве прошел первый концерт Басты, перед которым националисты забросали посетителей мероприятия дымовыми шашками. Сначала они развернули нарисованные от руки плакаты с надписями "Поддерживаешь Басту - финансируешь войну", "Баста поддерживает оккупацию Крыма", а потом бросили шашку.

"Страна" подробно писала, как пришедшие на концерт Басты в Киеве отреагировали на акцию националистов.

26 июня в киевском концерт-холле Stereo Plaza прошел второй концерт российского рэпера Басты. На нем также была акция националистов, однако пришедшие на него люди на нее не реагировали.