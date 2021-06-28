Москву, которая последние дни потерпала от рекордно жары, сегодня накрыл сильный ливень, из-за которого образовался потоп. В связи с непогодой движение поездов метро остановлено, подтоплены станции. Ожидается, что сегодня выпадет 70% месячных осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается "Суперливень", который принесёт до 70% месячной номы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.

"Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. Самый опасный период — это вечерние часы с 15:00 до 21:00", — рассказал Тишковец.

Исходя из карты осадков, в ближайшие два часа в московском регионе дождь не прекратится.

Кроме этого, "суперливень" повалил деревья, рекламные щиты и витрины магазинов. Также приостановлена работа метрополитена, в частности, три станции московского метро затопило из-за сильного ливня. Москвичи с трудом пробираются через огромные лужи на автомобилях, однако есть те, кто решил преодолеть препятствие вплавь.

Помимо деревьев, в связи с непогодой в Москве упал строительный кран, в результате чего произошел сильный взрыв.



С подтоплениями весь день борются 300 бригад Мосводостока. По оценкам метеорологов, дожди сохранятся в Москве до воскресенья.

Ранее мы писали о том, что украинцев спасатели также предупредили о резком ухудшении погоды на День Конституции. В понедельник, 28 июня, в большинстве регионов Украины, кроме западных и южных областей, ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквальный ветер.

Также 26 июня под Киевом выпал крупный град, размер которого достигает пяти сантиметров в диаметре.