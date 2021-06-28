В понедельник, 28 июня, Совет Евросоюза дал согласие на подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной, Арменией и Тунисом.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет дал "зеленый свет" для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, которые будут способствовать торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию", - сообщили в Совете ЕС.

В соответствии с соглашением, указанные страны перейдут на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.

"Подписание всех четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждая сделка после этого должно быть ратифицировано каждой страной-членом, ЕС и третьей стороной", - рассказали в Совете ЕС.

Решение относительно Украины, Армении и Катара позволяет предварительное применение соглашений до того, как будут завершены все необходимые процедуры для вступления в силу.

Напомним, МИД надеялся, что ЕС подпишет соглашение об "открытом небе" с Украиной еще в 2017 году.

Подписание соглашения позже перенесли на февраль 2021 года, однако этого не произошло.