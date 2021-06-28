Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 30-летию независимости Украины в столицу привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года, которая находится в Швеции.

Об этом он заявил во время выступления в Раде в честь 25-летия Конституции Украины, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, "к 30-летию независимости в Украину впервые за 311 лет привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика".

"За 311 лет эта Конституция никогда не была на родине. Это неправильно, несправедливо и это нужно исправить. Так можно описать диалог, который мы вели несколько месяцев с властями Швеции, где хранится оригинал Конституции", - добавил он.

Он также сообщил, что "Конституцию вместе с булавами гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы можно будет увидеть в Софийском соборе".

По словам президента, Национальный архив Швеции уже передал Украине три копии. "Одна уже с утра выставлена в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе президента, третья – в Конституционном суде Украины после его обновления и перезагрузки", - заявил Зеленский.

Как известно, "Конституция Пилипа Орлика" представляет из себя договоры и постановления Прав и вольностей Войска Запорожского - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710 г. в г. Бендеры во время избрания Орлика гетманом. От всей старшины и казачества конституцию Орлика подписал кошевой атаман Кость Гордиенко. Должна была быть ратифицирована шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написана на латыни и староукраинском языке. Состоит из преамбулы и 16 статей. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов.

Латиноязычная копия XVIII века хранится в Стокгольме Национальном архиве Швеции (папка "Дела казачества"). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, документ переписал Филипп Орлик для вручения дипломатам европейских государств.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, как президент хочет поменять Основной закон ради новых полномочий.

Также сообщалось, что выступление Зеленского на торжественном заседании Рады слушали в футболках "Зе убийца Конституции".