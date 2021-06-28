Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что странам Евросоюза стоит обсуждать кибератаки, в которых обвиняют Россию, не только между собой, но и напрямую с Москвой. В Кремле на это ответили, что РФ готова и заинтересована в таком взаимодействии.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

"Именно президент России Путин был первым инициатором международного сотрудничества в области информационной безопасности. Тогда эта инициатива не получила поддержки. Конечно, Россия готова и заинтересована в таком взаимодействии", - заявил Песков.

Напомним, на прошлой неделе Меркель под овации Бундестага заявила о необходимости поиска прямых контактов с Россией. Также она предложила пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров Евросоюза.

После этого ведущие страны ЕС поддержали предложение Меркель о прямом диалоге с РФ, против выступили прибалты и Нидерланды.

Также мы писали о том, что президент Чехии Земан вслед за Меркель выступил за прямой диалог лидеров ЕС с Путиным.