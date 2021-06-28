Американское посольство в день Конституции Украины поздравило украинцев с Днем прайда и добавило, что борьба за прекращение насилия, дискриминации, криминализации и стигмы в отношении ЛГБТК+ является глобальным вызовом.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Поздравляем с Днем прайда! Соединенные Штаты еще раз подчеркивают, что права LGBTQI+ являются правами человека, и ни одна группа не должна быть исключена из сферы действия мер защиты, независимо от расы, этнической принадлежности, пола, половой идентичности, сексуальной ориентации, половых особенностей, статуса инвалидности, возраста, религии или убеждений. Борьба за прекращение насилия, дискриминации, криминализации и стигмы по LGBTQI+ является глобальным вызовом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в США призвали присоединиться к ним в поддержке достойного отношения ко всем людям и всестороннего уважения к правам человека.

Напомним, в конце мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о наказании за дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества, а также по признаку расы, возраста и языка. Инициатором документа выступил глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.

Ранее "Страна" подробно писала о том, кого Кабмин предлагает сажать в тюрьму за дискриминацию в соответствии с этим документом.