В России за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса грозит наказание до одного года лишения свободы. К ответственности привлекаются покупатели таких фейковых документов вне зависимости от того, успели ли они ими воспользоваться.

Об этом сообщили в Совете Федерации РФ по конституционному законодательству, передает "РИА Новости".

"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", - заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Те, кто покупают заведомо поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, сразу подлежат привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовали ли они этот документ или нет.

Напомним, с 28 июня Москва усиливает карантинные ограничения, запрещено посещать рестораны без QR-кода, который выдается вакцинированным гражданам, а также тем, кто переболел ковидом.

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