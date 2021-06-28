В аннексированном Крыму задержали парня, который собирался взорвать железнодорожный мост по время грядущих сентябрьских выборов в Госдуму.

Об этом со ссылкой на данные следствия сообщает "Рен-ТВ".

Подозреваемого зовут Иван Карташов, ему 22 года. Следствие считает, что он является анархистом, который настроен против действующей власти. Для демонстрации своей позиции он задумал взорвать мост через реку Чёрную в городе Инкермане.

По данным следствия, Карташов действовал по мотивам политической ненависти. Он разбирался в химии и готовился к взрыву — начал собирать реактивы, компоненты, поражающие элементы для будущего самодельного взрывного устройства.

Парня задержали, на него возбудили уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Сейчас Карташов находится в Севастопольской психбольнице, где его проверяют на вменяемость.

Напомним, недавно ФСБ в Крыму арестовала симферопольца из-за подозрений в работе на украинские спецслужбы.

Также мы писли, что в ФСБ РФ заявили, что боевики оттачивают навыки в компьютерных играх с имитацией терактов.