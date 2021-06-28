В России в отношении компании Google зарегистрировали три новых административных протокола за неудаление запрещенного контента. Теперь ей грозят штрафы на сумму до 12 млн рублей (более 4,5 млн грн - Ред.).

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Суд 28 июня зарегистрировал три административных протокола в отношении Google LLC", - сообщили в Таганском районном суде Москвы.

Протоколы составили по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, по каждому из них компании может быть назначен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В конце мая Google уже был оштрафован по трем аналогичным протоколам на 6 миллионов рублей.



Напомним, в марте Роскомнадзор замедлил работу Twitter в РФ из-за неудаления запрещенного контента.

Также мы писали о том, что Роскомнадзор может замедлить работу Facebook, Instagram и YouTube вслед за Twitter.

Кроме того, сообщалось, что Twitter удалил почти всю запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора. Для полного снятия ограничений с Twitter ведомство требует удалить все противоправные материалы. Также Роскомнадзор снова пригрозил замедлить на территории РФ Facebook и YouTube.