Российский сенатор Владимир Джабаров обвинил Запад в антипрививочной компании в социальных сетях.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Запад через антипрививочную кампанию в соцсетях стремится создать социальную напряженность перед выборами в РФ", - заявил сенатор Владимир Джабаров.

Напомним, недавно в Россию проник "индийский" штамм коронавируса "Дельта". В связи с резким ростом заболеваемости в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Вслед за столицей в других российских регионах также заговорили о необходимости принудительной вакцинации.

Также мы писали о том, что санитарный врач Москвы выпустила постановление, которое обязывает привить от Covid-19 не менее 60% работников сфер торговли, общественного питания, транспорта и услуг. Второй компонент вакцины они должны получить к середине августа. Кроме того, работодатель обязан отстранить сотрудников, которые отказались проходить вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что Путин поручил организовать вакцинацию от коронавируса для украинских гастарбайтеров в России.