В понедельник, 28 июня, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о продлении основополагающего российско-китайского договора - о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был подписан 20 лет назад.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры проведут видеоконференцию по специальному закрытому каналу. Это подразумевает "самый высокий гриф секретности переговоров" и свидетельствует об "особом доверительном" характере партнерских отношений между странами.

По его словам, сегодня Путин проведет видеоконференцию с Си Цзиньпином по случаю 20 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот договор был подписан в июле 2001 года Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве. В марте Россия и Китай договорились об автоматическом продлении договора на очередной пятилетний срок.

"Буквально через несколько минут начнется пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Осуществляется она по специальному закрытому каналу видеосвязи, который позволяет лидерам России и Китая осуществлять переговоры с самым высоким грифом секретности", - сказал Песков журналистам.

"Наличие такого канала, безусловно, свидетельствует об особом доверительном партнерском характере отношений между нашими странами", - добавил представитель Кремля.

Напомним, ранее мы писали, что Меркель предложила пригласить Путина на встречу лидеров Евросоюза.

Также сообщалось, что в Кремле обвинили Зеленского в попытке сорвать встречу с Путиным.