На торжественном заседании Верховной Рады 28 июня выступил экс-спикер парламента Александр Мороз (1994-1998, 2006-2007).

Мороз заявил, что Конституцию должны знать все - от президента до школьника. Он объяснил формулу демократии - "Народ - Конституция - власть". При этом, по его словам, у нас сейчас - "народ - власть, и дальше Конституция, которую можно изменить, переделать и так далее".

Закончил же свое выступление Мороз призывом не продавать землю.

"Владимир Александрович, Дмитрий Александрович, депутаты! Украинскую землю нельзя превращать в товар. Это будет конец для Украины", - заявил Мороз.

Напомним, на торжественном заседании выступил также президент Владимир Зеленский. Он заявил, что вносит законопроект про Большой герб Украины как неотложный.

Также мы писали о том, что выступление Зеленского на торжественном заседании Рады слушали в футболках "Зе убийца Конституции".

Кроме того, сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков на торжественном заседании назвал Раду местом поиска компромисса и анонсировал изменения Конституции в связи с процессом децентрализации.