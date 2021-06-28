В Москве зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса за сутки (124), а в Петербурге подтверждены 110 летальных случаев.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает "РИА Новости".

Всего за сутки в РФ подтверждены 611 смертей с новой коронавирусной инфекцией, общее число умерших выросло до 133 893.

"Москва - 124, Санкт-Петербург - 110, Республика Бурятия - 23", - приводятся данные по числу смертей с заболеванием за сутки в сводке оперативного штаба.

Ситуацию с эпидемией в российской столице прокомментировал мэр Сергей Собянин.

"Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса" — сказал он.

Собянин добавил, что поэтому власти города ввели ограничения, связанные с вакцинацией и доступом в рестораны и кафе только привитых, переболевших и тех, у кого ПЦР-тест отрицательный.

По его словам, в результате этих мер количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что "является неплохим показателем".

"Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку",— подчеркнул Собянин.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва сегодня усиливает карантинные ограничения. Запрещено посещать рестораны без QR-кода.

Также мы писали, что мэр Москвы Собянин объяснил рост заболеваемости Covid-19 в три раза появлением новых штаммов.