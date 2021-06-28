Чешский президент Милош Земан вступился за венгерский закон о "гей-пропаганде" и заявил, что считает трансгендеров "отвратительными", а также выступил против "суфражисток", движения жертв сексуальных домогательств #MeToo и гей-парадов в Праге.

Его слова передает Reuters.

"Если вы решились на операцию по смене пола, вы, по сути, совершаете преступление, которое заключается в членовредительстве. Каждая такая операция — это риск, и эти трансгендеры мне отвратительны", — сказал Земан.

Кроме того, чешский лидер заявил, что Орбан не выступает против ЛГБТ-сообщества, а лишь хочет защитить детей от "манипуляций", пока они проходят период полового созревания.

"Я не вижу причин не соглашаться с ним, потому что меня, к примеру, сильно раздражают суфражистки [выступали за избирательные права для женщин], движение #MeToo и Prague Pride", — сказал политик.

Также Земан указал, что такого рода нападки на Орбана равносильны вмешательству во внутренние дела страны.

Напомним, парламент Венгрии 15 июня одобрил закон, запрещающий распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью.

Также в республике сократят список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального воспитания. Орбан, который является одним из авторов документа, отметил, что мера затрагивает "организации с сомнительным профессиональным прошлым, часто касается представителей определенных сексуальных ориентаций".

Документ вызвал шквал критики как внутри страны, так и у соседей Венгрии по Евросоюзу. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала акт "позором".

Ранее "Страна" писала, почему Венгрия и Эстония объявили войну однополым бракам и что это значит для ЕС.

Кроме того, сообщалось, что премьер Венгрии отменил визит на матч сборной своей страны в Мюнхен из-за ЛГБТ-подсветки стадиона.