На торжественном заседании Верховной Рады, которое проходит в понедельник, 28 июня, выступил спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что Рада является местом для поиска компромисса, а также анонсировал внесение изменений в Конституцию.

По мнению Дмитрия Разумкова, парламент всегда был и будет местом для поиска компромисса для многообразного украинского общества.

Также он заявил, что украинцев ждет непростой, но исторический процесс - внесение изменений в Конституцию Украины в связи с децентрализацией.

По словам Разумкова, любые изменения в Конституции должны быть взвешенными "ведь даже маленькая ошибка может привести к катастрофическим последствиям".

Напомним, перед Разумковым на заседании парламента выступил президент. Зеленский заявил, что он вносит в Раду законопроект про Большой герб Украины как неотложный.

Также мы писали о том, что на торжественное заседание Рады пришел победитель конкурса на пост пресс-секретаря Зеленского. Речь о Сергее Никифорове, который сообщил, что пока пришел в Раду, как победитель конкурса на должность пресс-секретаря.