Зеленский, выступая в Раде 28 июня, напомнил, что в Конституции был утвержден украинский язык как единственный государственный, утвержден малый герб и гимн. Единственное чего не хватает для полного счастья - это большого герба Украины.

И Зеленский заявил, что вносит в Раду как неотложный законопроект о Большом гербе Украины. Президент вспомнил, что было много попыток утвердить герб. Он заявил, что надеется, что к 30-летию независимости в этом вопросе будет поставлена точка.

Напомним, в ноябре прошлого года организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины определил победителей конкурса. Первую премию взял Алексей Кохан. В конкурсе участвовало 112 работ.

На эскизе-победителе располагаются Малый Государственный герб (трезубец) и элементы герба Войска Запорожского, на котором изображен казак с мушкетом. Кроме того, на нем - архангел Михаил, которого считают покровителем Киева, и львовский лев. Впрочем, его сразу же раскритиковали в сети. "Страна" подробно писала о том, почему эскиз нового герба Украины вызвал скандал.