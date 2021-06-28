Исключение российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, в Минкульте пояснили соответствующим письмом СБУ. А в Службе безопасности Украины заявили, что направили его в связи с разъяснением Министерства культуры.

О том, что исключение Кирокорова из списка связано с обращением СБУ, сообщает пресс-служба Минкульта.

"Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо относительно включения Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - сообщили в министерстве.

СБУ, в свою очередь, сообщает, что действовала исходя из разъяснений Минкульта от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам. По данным спецслужбы, вопрос требует дополнительного изучения.

"Злые языки говорят, что включение Киркорова в список угроз могло бы привести к запрету показа в Украине фильмов с его участием, который выпускал "Квартал 95". Поэтому Киркорова из списка оперативно изъяли", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 22 июня по представлению Службы безопасности Украины российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Также мы писали, что 27 июня Киркорова убрали из черного списка угроз для нацбезопасности Украины на сайте Минкульта.