У британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии нашли корабль с 20 телами на борту. Сейчас власти пытаются установить причину смерти людей.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Associated Press.

Рыбаки заметили небольшую лодку утром 24 июня у берегов острова Гранд-Терк и предупредили морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, которое отбуксировало судно на берег. На борту обнаружили тела 20 человек, включая двух детей.

В полиции считают, что судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна, и власти не думают, что местом его назначения были острова Теркс и Кайкос. Причины гибели людей пока неясны, но, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти.

Предположительно лодка прибыла из карибского региона, территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения.

Напомним, "Страна" писала о том, что в США на дне океана нашли пропавшую во время военных учений амфибию с телами военных.

Также мы сообщали, что к островам в Карибском море прибило судно с 14 разлагающимися трупами.