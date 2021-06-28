Сегодня в Верховную Раду на торжественное заседание прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Также пришел и Сергей Никифоров, который будет его новым пресс-секретарем.

В комментарии "Стране", Никифоров сообщил, что пока пришёл в Раду, как победитель конкурса на должность пресс-секретаря.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что Юлия Мендель, которая с лета 2019 года была пресс-секретарем Зеленского, уходит в отставку. Среди причин такого решения в Офисе президента назвали большое количество хейта и напряженный график работы.

При этом Мендель не уходит из Офиса президента - она займет должность советника президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

По итогам личных собеседований у руководства Офиса президента осталось две кандидатуры на пост пресс-секретаря Владимира Зеленского: специалист по коммуникациям в компании PlusOne Александр Бондаренко и Сергей Никофоров.

Позже источник "Страны" в Офисе президента подтвердил, что в конкурсе победил телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Как рассказал нам телеведущий "Украина 24" инициатива участвовать в конкурсе на должность пресс-секретаря исходила не от него, а предложение поступило из Офиса президента, но от кого именно он не уточнил.