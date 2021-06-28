Американское посольство и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в понедельник, 28 июня, поздравила украинцев с Днем Конституции.

Сообщение опубликовано в Facebook посольства США в Киеве.

"Конституция стала ключевой вехой в развитии Украины как демократического и независимого государства. В то время как Украина продолжает идти этим путем, США выступают надежным партнером и поддерживают ее в противостоянии российской агрессии и в реализации программы реформ. США будут продолжать сотрудничество с Украиной для достижения ее евроатлантических стремлений и развития успешного и светлого будущего для всех украинцев", - сказала Кристина Квин.

Отметим, что Кристина Квин по версии журнала "Фокус" возглавила рейтинг самых влиятельных женщин Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также уже поздравил украинцев с 25-летием Конституции. 28 июня 1996 года утром, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла Конституцию независимой Украины.

Также мы писали о том, что нардепы собираются на торжественное заседание Рады в честь Дня Конституции, которое начнется в Киеве 28 июня в 11:00.