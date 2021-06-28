Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 25-летием Конституции страны.

Текст поздравления опубликован в официальном твиттер-аккаунте президента Украины.

"Конституции Украины - 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократичная и человекоцентричная, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция - символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником", - написал глава государства Твиттере.

Поздравление прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны"

"Зеленский поздравил "всех нас" с Днём Конституции. Вспомнил о правах и свободах человека. Вероятно, ему нужно ещё записать отдельное поздравление с Днём Конституции тем украинским гражданам, которых он своими указами после решений СНБО лишает базовых прав без суда и следствия", - пишет телеграм-канал

28 июня отмечается День Конституции. В этот день в 1996 утром после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла Конституцию независимой Украины.

Напомним, "Страна" писала о том, какие мероприятия пройдут в Украине сегодня по случаю Дня Конституции. Так, в 20:00 перед Верховной Радой начнется концерт классической музыки, а в 21:30 - световое 3D-шоу.

В Днепре праздник решили отметить диктантом под открытым небом. Желающие его написать соберутся в парке Шевченко. Начало в 16:00 (регистрация с 15:00). Подробнее - в материале "Страны".

Также мы сообщали, что националисты на День Конституции объявят Зеленскому "подозрение" в госизмене. Организатором акции выступает близкое к Порошенко "Движения сопротивления капитуляции". Причиной проведения такого мероприятия, по словам организаторов, стали политические заявления Зеленского.