Сегодня, 28 июня, в Москве, по прогнозам синоптиков выпадет до 70% месячной нормы осадков. Интенсивнее всего "суперливень" будет идти вечером.

Об этом со ссылкой на метеорологов сообщает "РИА Новости".

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве местами поднимется до +30 градусов. Вечером опустится до +21. Дождь будет идти всю первую половину дня. Наиболее интенсивными осадки будут в вечерний час пик - с 15:00 до 21:00. Порывы ветра будут достигать до 21-26 м/с.

Из-за непогоды ресторанам рекомендуют закрыть летние веранды.

Напомним, украинцев спасатели также предупредили о резком ухудшении погоды на День Конституции. В понедельник, 28 июня, в большинстве регионов Украины, кроме западных и южных областей, ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквальный ветер. На День Конституции в Киеве и Киевской области также ожидается гроза. В восточной части страны в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, мы писали о том, что из-за Дня Конституции спасатели в Украине уже перешли на усиленный режим работы, при этом в готовность была приведена авиация ГСЧС.