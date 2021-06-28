В понедельник, 28 июня, в 11:00 в Верховной Раде состоится торжественное задание по случаю празднования Дня Конституции.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сейчас на площади возле Рады стоит почетный караул, а в 10:00 состоится поднятие государственного флага Украины.

Народные депутаты также уже начали прибывать к зданию парламента, многие приехали в вышиванках. В том числе и недавно ставший нардепом Василий Вирастюк.

Напомним, "Страна" писала о том, какие мероприятия пройдут в Украине сегодня по случаю Дня Конституции. Так, в 20:00 перед Верховной Радой начнется концерт классической музыки, а в 21:30 - световое 3D-шоу. В Днепре праздник решили отметить диктантом под открытым небом. Желающие его написать соберутся в парке Шевченко. Начало в 16:00 (регистрация с 15:00). Подробнее - в материале "Страны".

Также мы сообщали, что националисты на День Конституции объявят Зеленскому "подозрение" в госизмене. Организатором акции выступает близкое к Порошенко "Движения сопротивления капитуляции". Причиной проведения такого мероприятия, по словам организаторов, стали политические заявления Зеленского.