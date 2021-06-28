Сегодня, 28 июня, основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску исполняется 50 лет. По итогам прошедшей недели его состояние выросло на $9,9 млрд, до $165,9 млрд.

Об этом сообщает Forbes.

Состояние миллиардера выросло за счет роста стоимости акций Tesla за последние семь дней на 7,8%. Причиной стал "общерыночный оптимизм" на фоне предварительной договоренности Белого дома и конгресса США об "инфраструктурном пакете" на $1,2 трлн.

Маск в день своего рождения остается на третьей строчке рейтинга миллиардеров, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу, чей капитал составляет $196,2 млрд, а также президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно с капиталом $193,8 млрд.

Напомним, компания Илона Маска хочет обеспечить беспроводной интернет по всему миру уже к сентябрю этого года.

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Кроме того, сообщалось, что Илон Маск продал свою недвижимость и переехал в лачугу. Новый дом бизнесмена состоит из блоков быстровозводимого жилья, а его площадь составляет 37 квадратных метров. Маск уже назвал это "основным и единственным" своим домом.